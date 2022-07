Twee jaar geleden verscheen Sword Art Online Alicization Lycoris onder andere voor de PlayStation 4. Deze game keert nu terug, maar dan op de Nintendo Switch zo heeft uitgever Bandai Namco bekendgemaakt. De game heeft nog geen releasedatum, maar volgens de trailer onderaan dit bericht zal het niet lang meer duren.

De uitgave voor de Nintendo Switch bevat natuurlijk het basisspel, maar ook zitten de eerste vier gratis content uitbreidingen er gelijk bij inbegrepen. Het betreft dus een meer compleet pakket dan de voorganger die twee jaar terug uitkwam.

Volgend op de gebeurtenissen uit de SWORD ART ONLINE Alicization-anime, bevindt Kirito zich in SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS in een mysterieuze, doch bekende virtuele wereld, genaamd “Underworld,” waar geavanceerde A.I. bijna kan worden aangenomen als echte mensen. Wanneer spelers de controle nemen over Kirito kunnen ze de bloedstollende scenes uit de reeks herbeleven dankzij de intense gevechten. Favoriete personages zullen de speler zijn pad kruisen, waaronder Eugeo, Alice, Administrator en vele anderen. Een grote wereld wacht Kirito en diens vrienden op in een waarheidsgetrouwe adaptatie van de SWORD ART ONLINE Alicization-reeks.