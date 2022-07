Afgelopen maand dook er een PlayStation 5-versie van BioMutant op in de database van de PlayStation Store. Experiment 101 en THQ Nordic hebben nu officieel bekendgemaakt dat het spel inderdaad naar de current-gen consoles zal komen.

De PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versie van BioMutant zal op 6 september beschikbaar worden gesteld. Deze versie zal gratis zijn voor iedereen die de game voor de last-gen spelcomputers heeft gekocht. Heb je dat niet, dan kost het spel € 39,99.

BioMutant zal drie grafische modi bevatten: Quality, Quality Unleashed en Performance. Quality draait op 4K en 30fps (1440p op de Xbox Series S), Quality Unleashed draait op 4K en 40+fps (1440p op de Xbox Series S), wat volgens de ontwikkelaar voor het grootste gedeelte neerkomt op een gemiddelde tussen de 50 en 60 frames per seconde. Performance draait op een vaste 60fps en 1440p (1080p op de Xbox Series S).

Hier moet wel bij gezegd worden dat de Quality Unleashed-modus niet hetzelfde is als de 40fps modus van games als Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon: Forbidden West. Bij deze titels moet je een tv hebben die 120Hz aankan, zodat de 40 frames per seconde een rustig beeld en daardoor prettige ervaring oplevert.

In BioMutant lijkt de Quality Unleashed modus, afgaande op wat de ontwikkelaar aangeeft, een zeer onrustige framerate op te leveren, wat het speelplezier hoogstwaarschijnlijk in de weg zal staan.