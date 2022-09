BioMutant ligt nu al enige tijd in de schappen en de ambitie was zeker in het project te zien. Toch miste het wat finesse vonden wij in onze review, waardoor het een gevalletje ’teveel hooi op de vork genomen’ leek. Ontwikkelaar Experiment 101 is inmiddels druk bezig om de current-gen versies deze maand uit te brengen en nu lijkt er ook een Switch-versie te komen.

Volgens de Portugese online retailer Gaming Replay komt volgende maand namelijk ook de Switch-versie uit. Volgens de listing van de webshop zal de Switch-versie op 25 oktober in de schappen verschijnen voor een prijs van € 54,99. Gezien de ontwikkeling van de current-gen versies is het niet onwaarschijnlijk dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Mocht dit kloppen, dan volgt een officiële aankondiging vast snel.