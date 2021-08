Biomutant werd in 2017 aangekondigd en de ontwikkeling was lang niet altijd even gemakkelijk. Na veel uitstel is de game nu eindelijk beschikbaar en deze werd vrij afwisselend ontvangen. Wij gaven de game ook geen geweldige score in onze review, maar toch wist de titel op bepaalde punten zeker goed werk te leveren. Biomutant was wel aantrekkelijk genoeg voor de consument, want de titel heeft goed verkocht blijkt uit nieuwe cijfers.

Uit een financieel rapport over het eerste kwartaal kwam naar buiten dat Biomutant maar liefst meer dan een miljoen keer verkocht is. Dat is een indrukwekkende mijlpijl en de game was dan ook een financiële klapper. Zo blijkt uit hetzelfde rapport dat alle kosten van de ontwikkeling in de eerste week terug zijn verdiend. Ontwikkelaar Experiment 101 heeft nog wel wat werk aan de winkel met Biomutant, maar de winst maakt uiteraard veel goed.