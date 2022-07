Halverwege maart gingen de Wii Shop en DSi Shop zonder enige melding vooraf plotseling offline. Toen was niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was, maar later verklaarde Nintendo dat er onderhoud werd gepleegd en dat ze later met een update zouden komen.

Nu maanden later zijn beide shopkanalen weer online gegaan, waardoor het weer mogelijk is om content voor de Wii en DSi te downloaden. Aankopen zijn echter al sinds 2019 niet meer mogelijk in de Wii Shop, maar desalniettemin is het goed om beide kanalen weer online te zien.

Waarom het onderhoud bijna vier maanden heeft moeten duren is niet bekend, gezien Nintendo niet heel loslippig is geweest over wat er aan de hand was.