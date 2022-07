Het lijkt erop dat PSP-platformer LocoRoco Midnight Carnival onderweg is naar de PS4 en PS5 als onderdeel van de PS Plus Extra/Premium update. De toevoeging van het spel is nog niet officieel aangekondigd voor de abonnementsdienst, maar staat wel al in de PlayStation Store, lang zullen we dus zeker niet hoeven te wachten.

De winkelpagina van het spel toont dat de game zal worden voorzien van ‘up-rendering’, een rewind functie, quick save en video filters. De originele LocoRoco en diens vervolg hebben beide een remaster ontvangen in het verleden en zijn reeds onderdeel van PlayStation’s abonnementsdienst, en daarmee zullen alle LocoRoco games dus binnenkort beschikbaar zijn op de PS4 en PS5.

Het is nog onduidelijk wanneer LocoRoco Midnight Carnival precies zal worden toegevoegd, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de game onderdeel zal zijn van de eerder gelekte lijst en deze maand dus nog beschikbaar zal komen.