Nu het vernieuwde PlayStation Plus is gelanceerd, mogen abonnees op de hogere tiers naast de maandelijkse gratis PlayStation Plus games nog meer games verwachten. Het gaat dan om toevoegingen die halverwege de maand plaatsvinden en het ziet er naar uit dat de eerste games voor juli al zijn gelekt.

Op ResetEra werd het onderstaande lijstje aan titels gedeeld, die later deze maand via PlayStation Plus Extra en Premium beschikbaar gesteld zullen worden:

Stray

Final Fantasy VII Remake Intergrade + Episode INTERmission

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Van Stray wisten we al dat de game aan PlayStation Plus toegevoegd zou worden, de andere games zijn wat dat betreft nieuw. Naar verwachting zal de update volgende week woensdag officieel aangekondigd worden en dan weten we zeker of het klopt.