Zeven jaar in de maak. Menig fanproject zou al ten dode opgeschreven zijn na zo’n lange ontwikkeltijd, maar het is een groep van meer dan 80 bijdragers toch gelukt. De Battlefield 3 Reality mod komt namelijk deze week uit op 17 juli.

Je vraagt je misschien af wat deze Reality mod allemaal doet toevoegen of veranderen aan het spel dat 11 jaar geleden is uitgebracht. Volgens de makers van de mod is het doel om de gameplay nog realistischer en meeslepender te maken dan het al is. Dit betekent meer focus op communicatie en teamplay.

De mod brengt onder andere een gloednieuwe UI, aangepaste bewegingssnelheden, artillerie-aanvallen en een nieuw spawn systeem. Op technisch vlak zijn er ook nieuwe visuele features, in-game VOIP en ondersteuning voor lobbies met meer dan 100 spelers.

Om de mod te kunnen gebruiken moet je een legitiem exemplaar van Battlefield 3 hebben met alle extra content. Benieuwd naar hoe de mod er in actie uitziet? Bekijk dan de onderstaande video