In april dit jaar liet Studio Wildcard weten dat er een nieuwe editie van ARK: Survival Evolved onderweg was en dat deze ook naar de Switch zou komen. De originele versie van deze titel was op technisch vlak allesbehalve indrukwekkend, maar met Ultimate Survivor Edition zal dit anders zijn en dit wordt bewezen met een video.

De Nintendo Switch-versie van ARK: Survival Evolved moest het doen met een resolutie van ongeveer 432p in docked modus en 360p in handheld modus. Dit was een schaalbare resolutie en daardoor kon het beeld zelfs zo laag gaan als 304×170, oftewel lager dan wat de SEGA Megadrive laat zien. Qua framerate was het wel iets beter gesteld. De game draaide op 30 frames per seconde, maar werd vaak geplaagd door dips.

ARK: Ultimate Survivor Edition bevat niet alleen de game en alle uitgegeven uitbreidingen, ook de game zelf is flink aangepakt. Er is een andere ontwikkelaar op de Switch-versie gezet, die er voor zal zorgen dat de game er beter uit zal zien en soepeler zal draaien dan het origineel.

Om te laten zien dat ze al op de goede weg zijn, is er een video vrijgegeven die een vroege versie van de Ultimate Survivor Edition toont.