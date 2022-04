Ark: Survival Evolved kwam eind 2018 ook uit voor de Nintendo Switch, alleen was deze versie nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Studio Wildcard wil het spel een tweede leven geven en heeft aangekondigd dat Ark: Ultimate Survivor Edition in september van dit jaar zowel digitaal als fysiek voor de hybride console van Nintendo zal verschijnen.

Ark: Ultimate Survivor Edition bevat het origineel plus alle uitgegeven grote uitbreidingen: Scorched Earth, Aberration, Extinction en Genesis Parts 1 & 2. Deze bundel is al beschikbaar voor andere platformen en nu is bekend dat er dus ook een Switch-versie zal uitkomen.

Het is een logische gedachte dat een game die niet goed is ontvangen, het niet veel beter zal doen bij een heruitgave. Dit kan met de Ultimate Survivor Edition wel eens anders uitpakken. Het gaat namelijk om een geheel nieuwe port van de oorspronkelijke game, die met de nieuwste versie van Unreal Engine 4 is gemaakt. Dit moet er voor zorgen dat de game er grafisch beter uitziet en ook beter zal draaien dan het origineel.

Heb je Ark: Survival Evolved al in bezit, dan kan je in september een patch downloaden, waardoor je ook kunt genieten van de verbeteringen die zijn doorgevoerd.