ARK: Survival Evolved en de Nintendo Switch hebben niet echt een goede geschiedenis samen. Toen de game in 2018 op de hybride console van Nintendo verscheen, vertoonde die enorm veel problemen. Zoveel problemen dat Studio Wildcard de game nieuw leven moest inblazen met een nieuwe editie onder de naam ‘ARK: Ultimate Survivor Edition’. Deze nieuwe editie stond op de planning voor september 2022, maar dit zal jammer genoeg niet gehaald worden.

De ontwikkelaar van de game kondigde namelijk aan op PAX West dat ARK: Ultimate Survivor Edition ongeveer een maand later zal verschijnen: op 25 oktober 2022 om precies te zijn. We zullen dus nog wat langer moeten wachten, maar het uitstel is slechts beperkt. Eigenaars van de oorspronkelijke game kunnen bij de release een gratis patch downloaden om zo te genieten van de verbeteringen.