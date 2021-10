Net zoals vrijwel elke andere week, heeft Sony weer een nieuwe deal van de week klaargezet in de PlayStation Store. We hebben afscheid genomen van The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, want deze game wordt vervangen door ARK: Survival Evolved, en er zijn meerdere aanbiedingen beschikbaar voor deze titel.

De onderstaande aanbiedingen geven korting op de verschillende edities van de game en enkele uitbreidingspakketten. Als je gebruik wilt maken van een van deze deals, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store toe.

Heb je PSN-tegoed nodig voor deze aankoop? Dan kan je daarvoor hier terecht.