Beleef je nog steeds veel plezier aan ARK: Survival Evolved en je hebt een PlayStation 5, dan hebben we goed nieuws te melden. Het ziet er naar uit dat de game een native PlayStation 5-versie krijgt.

ARK: Survival Evolved werd matig tot redelijk ontvangen door de pers en ook onze Nico was niet echt onder de indruk. Toch lijkt het er op dat de survival-game nog veel gespeeld wordt, want de ontwikkelaar vond het klaarblijkelijk nodig/rendabel om de game te voorzien van een native PS5-versie.

Op de website van PEGI is namelijk te lezen dat het spel opnieuw is beoordeeld en dan gaat het om de game voor de PlayStation 5. Dit is nog niet officieel aangekondigd, maar negen van de tien keer als een titel door één van de rating boards wordt beoordeeld, komt desbetreffende game ook daadwerkelijk uit.