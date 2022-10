ARK: Survival Evolved is nog altijd een behoorlijk populaire game, zo populair zelfs, dat Snail Games – eigenaar van de franchise en Studio Wildcard – naar de beurs kon gaan en dat betekent dat zij het nodige papierwerk hebben moeten aanleveren. Uit de SEC filing die Snail Games heeft ingediend – die goedgekeurd moet worden voordat men aandelen mag gaan verkopen – zijn een aantal interessante details naar voren gekomen.

Het blijkt namelijk dat zowel Sony als Microsoft miljoenen hebben neergelegd. Sony telde maar liefst 3,5 miljoen dollar neer om de game in maart 2022 naar PlayStation Plus te brengen. Microsoft had op hun beurt al eerder een deal staan om de game naar Xbox Game Pass te krijgen. Die afspraak zou eind 2021 verlopen, maar werd uiteindelijk verlengd.

Daarvoor ontving Snail Games 2,5 miljoen dollar en werd meteen de afspraak gemaakt dat het vervolg – ARK 2 – voor minimaal drie jaar op Game Pass te vinden zal zijn, daar werd 2,3 miljoen dollar voor betaald.

‘The agreement was subsequently amended in June 2020 to extend the ARK 1 Game Pass perpetually effective January 1, 2022 and to put Ark 2 on Game Pass for three years.’