De gratis Xbox Series X|S upgrade voor Hellpoint van ontwikkelaar Cradle Games stond op het punt om uit te komen, maar een dag voor de geplande release is de upgrade helaas uitgesteld door een technisch probleem, dat pas op het laatste moment is opgemerkt.

Cradle verwacht dat het ongeveer één tot twee weken zal duren om de update gereed te krijgen voor release. Xbox Series X|S gamers zullen het tot die tijd moeten doen met de Xbox One versie, die gelukkig geen problemen ervaart. De Blue Sun DLC die tegelijkertijd met de upgrade zou arriveren is nu wel zoals gepland beschikbaar, maar dan alleen voor de Xbox One versie.

De PS5-upgrade is zoals gepland wel gewoon uitgekomen en zou nu te downloaden moeten zijn voor mensen die het spel bezitten. De verklaring van de ontwikkelaar is hieronder te lezen, met daaronder de launch trailer van de PS5-upgrade en de Blue Sun uitbreiding.