De actie-RPG Hellpoint met diverse hack ’n slash elementen verscheen al in 2020 voor diverse platformen en ontwikkelaar Cradle Games gaf lange tijd terug al aan dat er een current-gen upgrade zou komen. Deze stond eigenlijk gepland voor afgelopen jaar, maar dat is niet gelukt. Nu is er wel een definitieve releasedatum voor de current-gen versies bekendgemaakt.

Op 12 juli zal de upgrade beschikbaar zijn voor iedereen die de game al bezit of deze direct voor de PlayStation 5 of Xbox Series X|S aanschaft. Met deze current-gen versie van Hellpoint krijg je een 4K resolutie, een solide 60fps en ook de laadtijden zijn drastisch ingekort. Daarnaast krijgen spelers ook direct toegang tot de Blue Sun uitbreiding, die afgelopen jaar in augustus verscheen.

Hieronder kan je nog een korte trailer bekijken, die deze upgrade nog eens nader toelicht.