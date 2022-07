Ontwikkelaar Survios heeft aangekondigd dat ze in samenwerking met 20th Century Fox werken aan een nieuwe singleplayer game in het Aliens-universum. De game is in ontwikkeling voor zowel consoles als virtual reality platformen, maar inhoudelijke details moeten we je nog schuldig blijven.

Hoewel, we weten dat de game zich afspeelt tussen Alien en de Aliens-films en een origineel verhaal kent. Je zult het als geharde veteraan tegen de Xenomorphs moeten opnemen in een avontuur dat gemaakt wordt met gebruik van Unreal Engine 5.

Wanneer de game uitkomt is op dit moment nog niet bekend. Voor meer updates raden we je aan deze website in de gaten te houden.