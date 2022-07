De ontwikkelaars van Warframe slaan de handen ineen met Airship Syndicate, die bekend staan als de ontwikkelstudio achter Darksiders: Genesis, om een nieuwe free-to-play online fantasy actiegame te ontwikkelen.

Het spel zal zich afspelen in een nieuwe, originele wereld. Digital Extremes heeft ook nog een andere game genaamd Soulframe aangekondigd, die zich in het universum van Warframe zal afspelen.

“I signed Darksiders at THQ and I’ve been trying to work with [creative director Joe Madureira] and [Airship Syndicate president Ryan Stefanelli] ever since, our reunion is a decade in the making and couldn’t be happier for Airship Syndicate and this opportunity for them to shine”