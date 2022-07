Een nieuwe week, een nieuwe gratis game in de Epic Games Store. We zijn het inmiddels gewend. Deze keer is het een game van Nederlandse makelij die een week lang gratis wordt aangeboden aan pc-gamers.

Het gaat om Tannenberg, een first-person shooter die zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. De game is gemaakt door de Nederlandse studio’s M2H en Blackmill Games. Je kunt de game tot 28 juli gratis downloaden in de Epic Games Store.

Meer weten over Tannenberg? Lees dan hier onze review van de PS4-versie van de game en bekijk hieronder een trailer.