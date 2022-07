Van de makers van Hyper Light Drifter lanceerde op 2 december 2021 de game genaamd Solar Ash. Dit sciencefiction avonturenplatformspel verscheen alleen voor de PlayStation 4, de PlayStation 5 en pc via de Epic Games Store.

Uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Heart Machine hebben nu echter laten weten dat de game ongeveer een jaar later ook naar andere platformen zal komen. Zo zal je Solar Ash vanaf 6 december voor pc kunnen aanschaffen via Steam.

Later in de winter zal de game ook verschijnen voor de Xbox One en de Xbox Series X|S. Het spel zal dan tevens beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.