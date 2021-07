De actievolle 3D-platformer Solar Ash dook onlangs na een lange stilte opnieuw op en wist ons toen enkele indrukwekkende beelden voor te schotelen. Ontwikkelaar Heart Machine verwent ons nu opnieuw, ditmaal met een trailer inclusief releasedatum.

Deze nieuwe trailer toont ons meer van de flitsende taferelen die we al eerder zagen doorheen allerlei fantasierijke omgevingen waar verschillende vreemde wezens in ronddwalen. Heb je na het zien van de trailer zin gekregen om zelf rond te rennen in Solar Ash? Dan kan dat vanaf 26 oktober 2021 op je PS4, PS5 of pc. Bekijk de trailer hieronder.