Liefhebbers van artistieke, maar ook vooral originele games, kijken ongetwijfeld reikhalzend uit naar nieuwe releases van uitgever Annapurna Interactive. Zo ook naar Solar Ash, de nieuwe creatie van ontwikkelaar Heart Machine. Zij waren ook verantwoordelijk voor het goed ontvangen Hyper Light Drifter, dus de verwachtingen met betrekking tot Solar Ash zijn niet bepaald klein.

Heart Machine heeft nu via Twitter bekendgemaakt dat Solar Ash niet meer op de oorspronkelijke releasedatum van 26 oktober aanstaande zal verschijnen. Een nieuwe releasedatum wisten ze gelukkig wel direct te communiceren en ook die is gelukkig niet heel ver weg meer. Op 2 december aanstaande zullen we dan toch aan de slag kunnen met Solar Ash.