In oktober kondigde uitgever Annapurna Interactive helaas aan dat de oorspronkelijke releasedatum van Solar Ash niet meer gehaald zou worden en dat deze opgeschoven werd naar 2 december. Solar Ash is nu inmiddels dus verschenen en in deze artistieke wereld zal je het moeten opnemen tegen Ultravoid, die alle planeten op haar pad wil verorberen. Jij staat in de schoenen van een Voidrunner, genaamd Rei en je moet dit uiteraard zien te voorkomen.

In de zojuist vrijgegeven launch trailer, zien we duidelijk dat je het tegen veel verschillende vijanden van allerlei formaten moet opnemen. Gewapend met een soort naald en acrobatische vaardigheden, moet jij snel kunnen reageren op de vele gevaren. Verder is te zien dat de game op een grote schaal plaatsvindt en dat je je meer dan eens ontzettend klein zal voelen tegenover sommige kolossale wezens.