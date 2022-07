Rockstar Games werkt momenteel aan de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI, maar aangezien de release nog wel een tijdje op zich laat wachten, is er voorlopig ook nog geen officiële informatie bekendgemaakt. Toch lijkt het erop dat eerder deze week de eerste details naar buiten zijn gekomen, met dank aan een bericht van de doorgaans betrouwbare Jason Schreier van Bloomberg.

Volgens dat bericht bevat GTA VI twee hoofdpersonages. Het zou gaan om een door Bonnie & Clyde geïnspireerd duo, dat onder andere uit een vrouw bestaat. De game gaat zich volgens Schreier afspelen in een fictieve versie van Miami. Een nieuw gerucht wijst er nu op dat Rockstar Games oorspronkelijk echter hele andere plannen had wat betreft de hoofdpersonages en de setting van GTA VI.

De website Axios Gaming stelt namelijk op basis van eigen bronnen dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat GTA VI vier hoofdpersonages zou bevatten en zich af zou spelen in drie steden. Mocht dit kloppen, dan heeft Rockstar Games die ambitieuze plannen dus flink teruggeschroefd in de loop van de ontwikkeling.

Het hoeft overigens niet te betekenen dat alle oorspronkelijke ideeën volledig van tafel zijn. Hoewel GTA VI zich volgens Bloomberg dus afspeelt in één stad, werd daarbij wel gemeld dat Rockstar Games het spel regelmatig van grote updates zal voorzien en dat er met die updates niet alleen nieuwe missies, maar ook nieuwe steden aan de game worden toegevoegd. Wellicht dat de oorspronkelijk geplande steden waar Axios Gaming over schrijft, nu dus voor een latere update op de planning staan.