Rockstar Games heeft aangekondigd dat Grand Theft Auto VI in ontwikkeling is, maar qua details hebben ze de lippen nog stijf op elkaar. We moeten tot de officiële onthulling dus op de geruchten varen en ditmaal is het Jason Schreier van Bloomberg die met wat nieuwe details komt.

De ontwikkeling zou ergens in 2014 al begonnen zijn en de game laat nog zeker 2 jaar op zich wachten. In de hoofdrol zien we een vrouw (latino) die samen met nog een andere persoon een duo vormt, geïnspireerd door Bonnie & Clyde. Daarnaast zou Rockstar Games ietwat voorzichtiger zijn in het schoppen tegen schenen betreffende minderheidsgroeperingen.

De game zal zich afspelen in Miami, waarbij Rockstar de speelwereld na de release op regelmatige basis van updates zal voorzien. Dit in de zin van zowel nieuwe missies als steden. En in de aanvankelijke stad zullen meer dan ooit indoor locaties beschikbaar zijn en dat heeft een impact op de ontwikkeling, gezien dat veel tijd kost.

In hetzelfde artikel schrijft Schreier ook dat de interne cultuur bij Rockstar Games behoorlijk op de schop is gegaan. Ook de aanpak van de ontwikkeling van deze titel is aangepast door meer producers aan te trekken. Dit alles met als doel om crunch te voorkomen, wat de ontwikkelaar in het verleden op veel kritiek is komen te staan.

Neem dit alles echter met een korrel zout, want niets is bevestigd. Hoewel Schreier natuurlijk wel bekend staat als een betrouwbaar journalist.