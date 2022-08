Nee, God of War komt niet naar de Xbox, maar Xbox heeft nu wel zijn eigen cosplayende god van de oorlog, die verdacht veel op Kratos lijkt. Misschien is het wel zijn lang verloren tweelingbroer?

War Gods Zeus of Child (wat een naam) is gemaakt door Dolaka LTD en is natuurlijk een hele slechte, maar wel duidelijke, poging om Kratos na te maken. Het zal waarschijnlijk niet heel lang duren tot het spel uit de Xbox Store wordt gehaald, sla dus snel je slag als je het spel wilt proberen (al raden we het niet aan).

Het is misschien niet de God of War ervaring die Xbox spelers hadden gewild, maar we moeten het ermee doen. PlayStation spelers hoeven overigens niet lang meer te wachten op hun God of War, God of War Ragnarök komt namelijk op 9 november 2022 uit.