We hadden eigenlijk vorige week een aankondiging omtrent God of War: Ragnarök verwacht, maar volgens geruchten werd dat op het laatste moment uitgesteld. Lang hebben we niet hoeven te wachten, want via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt dat de game op 9 november zal verschijnen.

Samen met de aankondiging van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die kun je natuurlijk hieronder bekijken. Daarnaast heeft Sony de verschillende speciale edities van de game aangekondigd, die vanaf 15 juli in pre-order te plaatsen zijn. De details daarvan vind je onder de trailer.

Buiten de speciale edities van God of War: Ragnarök zal er ook een standaard editie uitkomen, zowel digitaal als fysiek. Mocht je de PS4-versie kopen, dan kun je die op een later moment voor een tientje upgraden naar de PS5-versie. Verder ontvangt iedereen die een pre-order plaatst cosmetische extra’s in de vorm van Risen Snow Armor voor Kratos en Risen Snow Tunic voor Atreus.

Digital Deluxe Edition

Exemplaar van God of War: Ragnarök op de PS4 en PS5

Darkdale armor voor Kratos

Darkdale kleding voor Atreus

Darkdale Blades Handles voor de Blades of Chaos

Darkdale Axe Grip voor de Leviathan Axe

Digitale soundtrack

Dark Horse mini artbook

Avatar set

PlayStation 4 thema

Collector’s Edition

Digitale voucher voor God of War: Ragnarök op de PS4 en PS5

Alle content van de Digital Deluxe Edition

Steelbook

2″ Vanir Twins houtsnijwerk

Dwergen dobbelset

16″ Mjölnir replica

Unieke verpakking

Jötnar Edition

Digitale voucher voor God of War: Ragnarök op de PS4 en PS5

Alle content van de Digital Deluxe & Collector’s Edition

7-inch vinyl met twee tracks van componist Bear McCreary

Falcon, Bear en Wolf pinset

Draupnir ring in een zakje

Brok’s dobbelset (in plaats van de dwergenset)

Map van Yggdrasil

De prijzen van de edities zijn nog niet bekendgemaakt.