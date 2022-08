EA Sports heeft aangekondigd dat het een deal heeft gesloten met LaLiga voor een nieuwe samenwerking vanaf het 2023-24 voetbalseizoen. De samenwerking zal een groot aantal voordelen met zich meebrengen voor LaLiga en EA SPORTS FC, zowel in de fysieke als digitale wereld.

De deal omvat onder andere de naamrechten van alle LaLiga competities, waaronder dus de eerste en tweede divisie van de LaLiga, LaLiga Promises (het jaarlijkse jeugdtoernooi van de competitie) en eLaLiga. Dit is niet alles, LaLiga ontvangt ook een compleet nieuwe branding, waaronder alle logo’s, beelden, fonts en andere visuele elementen. Daarnaast zullen EA en LaLiga samenwerken aan nieuwe in-game integraties, hoogtepunten van wedstrijden en samen nieuwe initiatieven steunen.

Wat voor gameplay integraties we precies terug gaan zien is nog niet bekend, maar met deze samenwerking geeft EA wel een duidelijk signaal af naar de wereld en het toont mogelijk de nieuwe weg die ze in zullen slaan met EA Sports FC. Daarin laat EA het belang van samenwerking met individuele competities zien en wordt het een stuk minder afhankelijk van FIFA als mondiale voetbalorganisatie.

EA laat weten in de komende maanden meer nieuws te delen over de vormen die de samenwerking verder aan zal nemen

“EA SPORTS FC is committed to delivering the most authentic and immersive experiences in global football. Our innovative new partnership with LaLiga further elevates that ambition and solidifies both organizations’ position at the centre of football culture. The visible reach and scale of this partnership is deeply exciting, as is the opportunity to deliver incredible experiences for fans through in-game innovation, interactive entertainment and grassroots initiatives”, David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC

“EA SPORTS represents the cutting edge of interactive football experiences while LaLiga is at the forefront of actual football competitions with unmatched in-person, broadcast and digital fan experiences. We have been strategic partners with EA SPORTS for years and this expanded agreement is a commitment to providing the next level of innovation to all football fans, a fusion between the virtual and real worlds of football”, Javier Tebas, President, LaLiga