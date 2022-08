Er zijn in de afgelopen jaren meerdere ontwikkelaars en uitgevers overgenomen door verschillende bedrijven en dus is het maar de vraag wie het volgende ‘slachtoffer’ wordt. De naam van EA werd veelvuldig in verband gebracht met namen als Disney, Apple, Amazon, Microsoft en Sony, maar die geruchten zijn nu de kop ingedrukt bij monde van CEO Andrew Wilson.

In een gesprek met investeerders (via GamesIndustry.biz) zegt Wilson dat EA – nadat Microsofts overname van Activision Blizzard is afgerond – de grootste onafhankelijke uitgever en ontwikkelaar ter wereld zal zijn. De CEO zegt dat EA heel gezond is een mooie toekomst heeft.

Wilson werpt tevens een blik op de toekomst, waar gaming steeds belangrijker zal worden voor Gen Z en Gen Alpha, die straks de leidende generatie zullen zijn als het gaat om de consumptie van interactieve entertainment.

‘In a world where gaming is becoming more important to the lives of Gen Z and Gen Alpha, who will be the leading generation in terms of consumption, entertainment for the future, I don’t think we could be in a stronger position as a standalone company.’