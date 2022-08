Activision Blizzard en NetEase zijn eerder een samenwerking aangegaan om een mobiele World of Warcraft te ontwikkelen. Deze game is inmiddels drie jaar in ontwikkeling en de reden dat we er nauwelijks iets over horen blijkt te komen doordat er niet langer aan gewerkt wordt.

Bloomberg meldt op basis van bronnen die bekend zijn met het project dat NetEase het team van meer dan 100 ontwikkelaars heeft ontmanteld en de mensen op andere projecten heeft gezet. De twee bedrijven kwamen niet uit de voorwaarden en daarom zou het project stopgezet zijn.

Gezien Blizzard en NetEase op meer fronten intensief samenwerken, met name rondom de World of Warcraft MMO in Azië, is het de vraag hoe de verstandhouding tussen de twee bedrijven precies is. Het annuleren van een mobiele World of Warcraft-game na drie jaar is immers een vrij rigoureuze stap om te nemen.

De mobiele game met projectnaam ‘Neptune’ zou eveneens een MMO zijn in het World of Warcraft-universum. Dit weliswaar in de vorm van een spin-off, omdat het geen directe kopie van de pc-game zou zijn. Ook de periode waarin de game zich zou afspelen zou anders zijn.