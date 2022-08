Het is nu al een aantal maanden geleden sinds Embracer Group de overname van een aanzienlijk deel van de Westerse tak van Square Enix heeft bekendgemaakt, waar wij ook al uitvoerig onze mening over hebben gegeven. Nu lijkt er wat beweging te zitten in de toekomstige plannen van deze studio’s, zo zou Eidos Montréal weer willen werken aan een nieuwe Deus Ex-game, aldus journalist Jeff Grubb.

Grubb laat weten dat de studio met een nieuwe Deus Ex wil ‘doen waar Cyberpunk 2077 faalde’. Wat dat precies zou moeten betekenen wordt echter niet geheel duidelijk gemaakt. Let wel dat het nog eerdaags is en de wensen van Eidos Montréal hoeven natuurlijk niet per se gehonoreerd worden door eigenaar Embracer, zo stelt ook Jason Schreier die fans waarschuwt niet gelijk te enthousiast te worden.

De geluiden duiden erop dat er nog niet is begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe Deus Ex, dus houd je adem niet vast. Ook al mag Eidos Montréal beginnen aan de ontwikkeling, dan is een release zeker nog wel een aantal jaar weg.