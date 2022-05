Reflectie | Embracer Groups overname van Crystal Dynamics, Eidos Montréal en talloze IP’s – Square Enix verraste begin deze maand vriend en vijand toen zij onthulden dat ze een substantieel deel van hun Westerse tak van de hand gingen doen. De Embracer Group mag zich binnenkort de gelukkige eigenaar noemen van onder andere de studio’s Crystal Dynamics en Eidos Montréal én een uitgebreid portfolio van geliefde IP’s, waaronder grote namen zoals Tomb Raider, Deus Ex en Legacy of Kain. Wat dit allemaal moet kosten? 300 miljoen dollar: een schijntje als je ziet welke namen betrokken zijn bij de deal en dit vergelijkt met wat grootmachten zoals Microsoft en Sony in de afgelopen jaren hebben uitgegeven aan ontwikkelaars en uitgevers. Maar wat ligt er in het verschiet voor deze studio’s en IP’s? Ik geef het woord aan Johnny, Lennard en Wim, die het gaan hebben over hun verwachtingen, stoutste dromen en ergste nachtmerries.

Johnny

Legacy of Kain begon zijn ondode leven op 1 november 1996, toen Blood Omen: Legacy of Kain in Noord-Amerika op de PlayStation uitkwam. De rest van de wereld moest wat langer wachten, maar uiteindelijk kon iedereen zijn innerlijke vampier op zowel de pc als de PlayStation loslaten. Het is belangrijk om te weten dat verhalen vertellen in games destijds nog in haar kinderschoenen stond. Het waren zwart-witverhalen, waarin nobele helden de wereld of prinses moesten redden. Blood Omen is echter een duistere game gemaakt voor volwassenen. Het meeslepende verhaal, dat zich in het fictieve middeleeuwse land van Nosgoth afspeelt, behandelt onderwerpen zoals wraak, verraad, lot en zelfs tijdreizen. Het is echter de uitmuntende voice acting die deze wereld overtuigend tot leven brengt.

Blood Omen kreeg uiteindelijk vier vervolgen, verspreid over twee generaties consoles en bracht verhaallijnen in games naar nieuwe, ongekende hoogtes. Hoewel de kwaliteit wisselt, zitten er wel een paar pareltjes tussen met als absoluut hoogtepunt Legacy of Kain: Soul Reaver. Het is en blijft daarom doodzonde dat het begin van Kains reis en de serie in zijn geheel in de vergetelheid zijn geraakt. De serie verdient veel meer erkenning en lof dan dat het momenteel krijgt. Square Enix heeft er nooit echt meer naar omgekeken, maar met Embracer aan het roer mogen we op zijn minst remasters verwachten, zodat een nieuw publiek ook kennis kan maken met de duistere wereld van Nosgoth. Daarnaast leeft er een stille hoop in de fan-community op remakes en/of eventuele volwaardige nieuwe delen.

Lennard

Het binnenhalen van een schitterende reeks aan IP’s zal als een overwinning voelen voor Embracer Group. Dat Square Enix ze van de hand doet voor een schijntje was aanvankelijk opmerkelijk te noemen, maar als je in de boeken duikt zie je dat de nodige games ze meer heeft gekost dan opgeleverd. Het is dus niet gek dat ze er vanaf wilden, maar of Embracer Group nu de juiste partij is om het aan te verkopen… ik betwijfel het. Het punt is namelijk dat deze partij in de afgelopen jaren een ongekende hoeveelheid ontwikkelaars en IP’s heeft overgenomen. Bij elke presentatie van hun financiële cijfers schermen ze met indrukwekkende aantallen van games die in ontwikkeling zijn, maar wat komt er nu daadwerkelijk uit dat van enige substantiële impact is op de industrie? Precies.

Als je gaat kijken naar de afgelopen jaren, dan zie je dat ze vooral teren op het succes van oudere titels. De ene remake of remaster na de andere wordt aangekondigd en uitgebracht en hoewel dat zeker geen slechte zaak is, staan verschillende franchises ook een beetje stil. Nu hoeft dat absoluut geen voorbode te zijn voor de toekomst. Sterker nog, het terugbrengen van Legacy of Kain, zoals Johnny hoopt, zou met een remaster of reboot zeker prima kunnen, maar tegelijkertijd beschikt het bedrijf ook over een sloot IP’s die aan nieuwe delen toe zijn, maar daaromtrent blijft het stil. Misschien ben ik wat té sceptisch, maar in mijn ogen moet Embracer Group zich nog bewijzen, want enkel met een zak geld om alles op te kopen kom je er niet. Nu wil ik graag echt vooruitgang in de vele franchises zien die ze bezitten.

Wim

Wat ik me vooral afvraag is wat het business model van de Embracer Group nou is. In het nieuws zie ik de ene na de andere overname waar miljoenen, of soms zelfs miljarden, mee gemoeid zijn. En wat is de output van Embracer? Qua nieuwe titels is het niet veel bijzonders. Darksiders III was beduidend minder dan diens voorgangers, Desperados III is een game waar een handjevol mensen intens gelukkig van wordt, maar absoluut geen verkoopkanon. En wie heeft er in godsnaam om een vervolg op ELEX gevraagd?! Tot op heden heeft Embracer Group enkel kunnen aantonen dat ze een remaster/remake fabriek zijn en hun keuzes daarin zijn héél erg hit-or-miss.

Ik ben zo’n oude lul die nog minstens elke week elke fysieke winkel af gaat op zoek naar de beste deals. En wat ik elke keer weer in de zogenoemde budgetbakken aantref zijn titels van THQ Nordic, op dit moment het grootste uitgeeflabel van Embracer Group. Games zijn niet goedkoop om te ontwikkelen, maar de titels van Embracer liggen vrij snel in de budgetbakken. Toch weet het bedrijf dus bepaalde successen te boeken, maar ik snap niet goed hoe. Wat er met de aangekochte IP’s van Square Enix zal gebeuren is nog een beetje koffiedik kijken, maar gezien Embracers historie verwacht ik dat deze legendarische franchises teniet zal worden gedaan met matig tot ‘okay’ remasters en minder dan matige vervolgen.