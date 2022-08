Review | Roccat Kone XP Air – We hebben inmiddels een flink aantal Roccat muizen mogen reviewen. Twee daarvan waren de KONE XP en de KONE Pro Air. Nu hebben we er een derde variant bijgekregen die we in deze review nader zullen bekijken, namelijk de KONE XP Air. Het is een beetje husselen met de namen en het is ook niet per se overzichtelijk, maar een derde KONE muis erbij is niet heel erg naar onze mening. Het zijn namelijk allemaal zeer degelijke producten tot dusver en daarom zijn we ook erg benieuwd naar hoe de KONE XP Air zijn mannetje staat tegenover de rest. Het prijskaartje van € 169,99 moet in ieder geval veel beloven.

Het ziet er dit keer goed uit

De KONE XP Air is verkrijgbaar in twee kleuren, zwart en wit. Wij hebben de witte versie ontvangen en moeten erover kwijt dat het er erg goed uitziet. De plastic zijkanten zijn solide witte onderdelen, terwijl de rug, tot aan de linker- en rechtermuisknop, mat transparant is. Hierin vind je LED-verlichting die golvend vormgegeven is (het scrollwiel geeft ook subtiel wat verlichting). We hebben ons in voorgaande reviews flink uitgelaten over de vrij slordige manier van het ontwerp dat Roccat producten hebben. In dit geval is de golvende LED-presentatie een plaatje om te zien. Op de kont van de muis zie je, om het af te maken, een wit logo van Roccat.

De KONE XP Air heeft een flink aantal knoppen. Onder waar je duim rust vind je een Easy Shift-knop (om knoppen dubbele functies te kunnen geven). Boven waar je duim rust heb je een viertal shortcut knoppen. Onder het scrollwiel heb je een DPI-knop, waarmee je kunt schakelen tussen maximaal vijf DPI-profielen. Per profiel kan je weer tot vijf verschillende DPI-instellingen programmeren. Om hiertussen te schakelen heb je bovendien bij de linkermuisknop een plus- en minknop. Het is misschien een beetje teveel van het goede, maar gelukkig valt dit aan te passen. Het scrollwiel kan overigens nog naar links en rechts geklikt worden.

Veelzijdig en lang speelplezier

De muis brengt nog meer ter tafel. Zo heb je hier te maken met een echte palmgrip muis. Het is wat langer in vorm en voelt ook robuust aan, maar nooit te groot. De knoppen zijn erg fijn in feedback. Zo zijn de shortcut knoppen allemaal van dezelfde soort lichte muisklik feedback, terwijl het scrollwiel en de linker- en rechtermuisknop een wat zwaardere mushy feedback geven. Het plastic van de muis heeft een gladde afwerking, waardoor je hand een beetje weinig grip heeft. Hoewel het lekker aanvoelt, zeker bij de wat competitievere games, zou wat meer grip geen overbodige luxe zijn. Desalniettemin is het design van de KONE XP Air al met al geslaagd.

De accu is ook iets wat erg geslaagd te noemen valt. Deze zou volgens Roccat meer dan 100 uur mee moeten gaan. Dit is echter een beetje lastig te peilen vanwege een extra product dat in de doos zit. Naast een lange USB-C (naar USB-A) kabel en een 2.4 GHz USB-dongle, is er namelijk ook een oplaadstation te vinden in het pakket. Het is een ideaal onderdeel, omdat je elke keer je muis erin kan hangen om zo de accu telkens een beetje op te laden, waardoor de volle 100 uur meten een beetje langs ons heen is gegaan bij het reviewen. De muis erin hangen is ook echt hangen, omdat het er wat losjes aanzit. Mocht je met beperkte USB-ruimte op je pc zitten, dan kan je tevens de USB-dongle in het oplaadstation doen.

De software biedt veel, maar mocht soepeler

Er is een hoop te doen met de software van Roccat, die door het leven gaat als ‘Roccat Swarm’. Je kan de KONE XP Air tot in de puntjes aanpassen. Elke knop valt te remappen, waarbij je ook nog de Easy Shift optie hebt om dit dubbel te doen. Daarnaast heb je een macro-manager om hier je macro’s te configureren en nog een paar andere functies om in te stellen. Denk hierbij aan de polling rate aanpassen (125Hz tot 1000Hz), angel snapping aan- of uitzetten, je LOD kalibreren en instellen, en kiezen voor een energiebesparende stand. Uiteraard kun je ook de kleuren van de LED-verlichting in de muis en het oplaadstation helemaal naar smaak aanpassen. De software wil alleen hier en daar wat brak werken, want soms lijkt het niet heel responsief te reageren op je gewijzigde instellingen. Al met al mogen we echter niet klagen over de vele opties die de Roccat KONE XP Air aanbiedt.