Naast dat er iedere maand drie games worden aangeboden voor alle abonnees van PlayStation Plus, wordt ook het aanbod van titels voor de duurdere Extra- en Premium-tier maandelijks uitgebreid. Eind juli werd al duidelijk dat acht Yakuza-games onderweg waren naar PlayStation Plus. Van Yakuza 0, Yakuza Kiwami en Yakuza Kiwami 2 werd bevestigd dat ze onderdeel zijn van de augustus update voor PlayStation Plus Extra en Premium.

Nu is er nog een andere game gelekt voor de aanstaande update van de twee genoemde tiers. Op de Franse website Dealabs wordt namelijk gemeld dat Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands later deze maand beschikbaar zal worden gesteld voor abonnees van PlayStation Plus Extra en Premium. Volgens Dealabs zal het spel onderdeel worden van Ubisoft+ Classics, een verzameling games die zit inbegrepen bij de Extra- en Premium-abonnementen.

Helemaal officieel is het natuurlijk nog niet, maar via Dealabs worden aanstaande PlayStation Plus-games al maandenlang correct voorspeld, dus de toevoeging van Ghost Recon: Wildlands lijkt erg aannemelijk. De game werd eerder deze week ook al beschikbaar gesteld via Xbox Game Pass, wat er mogelijk op duidt dat we vaker titels gaan zien die aan beide abonnementen worden toegevoegd. Zodra Sony de volledige line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium voor augustus onthult, laten we het uiteraard weten.