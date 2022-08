Vechtspel Blazing Strike is uitgesteld van de herfst van 2022 naar de lente van 2023, zo laat ontwikkelaar RareBreed Makes Games weten.

Het uitstel komt kort voor de geplande release van het spel, dat dus ergens in de komende vier maanden had moeten uitkomen op de PS4, PS5, Nintendo Switch en pc. De ontwikkelaar laat weten dat het een pijnlijke beslissing is geweest, maar dat het nodig is om de best mogelijke ervaring neer te zetten.

Een jaar geleden deelde RareBreed Makes Games nog een trailer voor Blazing Strike. Wanneer we nieuwe info of beelden kunnen verwachten is helaas nog niet bekend.

It's gut-wrenching to admit but #BlazingStrike's release date has been moved back to Spring 2023. However this delay will help polish the game to ensure the best game experience possible (maybe with crossplay), so I really hope you guys stick around a little longer. 🙏❤️💔❤️ https://t.co/DBRTJWOg2D

