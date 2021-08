Eind mei werd het duidelijk dat ontwikkelaar RareBreed Makes Games bezig is met een nieuwe 2D fighter, die geïnspireerd is door titels van Capcom en SNK. De fighter heet Blazing Strike, maar destijds moesten we het enkel doen met de aankondiging.

Daar is nu verandering in gekomen, want uitgever Aksys Games en RareBreed Makes Games hebben de eerste trailer voor Blazing Strike vrijgegeven. De beelden laten een aantal flitsende gevechten zien, en er is geen woord van gelogen dat de ontwikkelaar stiekem naar de 2D fighters van vroeger heeft gekeken.

Blazing Strike moet in de lente van 2022 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.