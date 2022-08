Van de grote drie is enkel Microsoft dit jaar aanwezig op de gamescom, Nintendo kiest voor eigen evenementen en Sony heeft te kennen gegeven de beurs volledig links te laten liggen in 2022. Microsoft heeft echter genoeg om te laten zien en via persbericht hebben ze de line-up bekendgemaakt.

Het bedrijf is op de showvloer aanwezig met een grote booth, alwaar de nodige games te spelen zullen zijn. Ook zal er een livestream vanaf de gamescom zijn, zodat thuisblijvers er ook het een en ander van mee kunnen krijgen. De line-up van games bestaat uit titels die allemaal in de komende 12 maanden zullen verschijnen.

Pentiment

Age of Empires IV

Microsoft Flight SImulator

Sea of Thieves

Grounded

A Plague Tale: Requiem

Disney Dreamlight Valley

Gunfire Reborn

Inkulinati

Last Case of Benedict Fox

Lies of P

Lightyear Frontier

Planet of Lana

You Suck at Parking

Het is tevens mogelijk om games op de nieuwste Samsung Smart TV van dit jaar te spelen, dit via de recent uitgebrachte Xbox app waarmee games direct naar de tv gestreamd worden. De eerder aangehaalde live stream zal op donderdag 25 augustus plaatsvinden vanaf 14:00 tot 20:00 uur.