Enige tijd geleden schreven we al over de mogelijk nieuwe cross-over van Fortnite. Epic Games heeft in het verleden al laten zien niet vies te zijn om grote namen te strikken voor in-game cosmetische items. In het vorige bericht leek het al zo goed als zeker dat Dragon Ball de volgende franchise zou zijn die in Fortnite zou opduiken en dit is nu ook officieel bevestigd.

Via het onderstaande Twitter bericht werd de bekende draak van de populaire animereeks gedeeld en daarmee is het dus een feit. Hoe de toekomstige content er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar je mag in ieder geval op 16 augustus content verwachten dat Dragon Ball gerelateerd zal zijn. Hieronder kan je de eerste teaser bekijken.