Het mag geen geheim zijn dat Epic Games zeker niet vies is van cross-over events voor Fortnite. Zo hebben we vrij recent nog cross-overs gehad met Narruto Shippuden, Uncharted, diverse Marvel personages en nog veel meer. Op het moment is er ook een evenement bezig, waarin Fall Guys centraal staat. Binnenkort lijkt er nog een bekende reeks naar Fortnite te komen.

Een bekende Fortnite dataminer genaamd ShiinaBR heeft namelijk een nieuwe file in de game gevonden, die overduidelijk naar Dragon Ball Z wijst. Het bestand is namelijk een plaatje van het Dragon Ball Z logo en daarmee lijkt een nieuwe cross-over zo goed als zeker te zijn. Met name omdat dezelfde persoon er vorig jaar al wat over had vernomen.

Binnenkort zal Fortnite een nieuwe update krijgen en mogelijk horen we dan meer officieel nieuws.

FORTNITE X DRAGON BALL

Last year, I was made aware of a possible Dragon Ball collaboration in Fortnite, but until today, there hasn’t been much news about it, so I thought it was canceled.

Today, Epic has added a logo to the files identical to a logo from Dragon Ball. pic.twitter.com/1aBo3r3El3

— Shiina (@ShiinaBR) July 6, 2022