Een aantal dagen geleden kondigde Epic Games drie nieuwe games aan: Rocket Racing, Fortnite Festival en LEGO Fortnite. De aankondiging toont duidelijk de visie van Epic Games om een ‘Metaversum’ te creëren. Als onderdeel hiervan zullen meer dan 1.200 Fortnite Skins ook beschikbaar zijn in LEGO Fortnite, zij het in LEGO-vorm.

Het beste nieuws dat gepaard gaat met deze aankondiging is misschien wel dat alle skins die je al bezit in Fortnite ook beschikbaar zullen zijn in LEGO Fortnite. Je hoeft dus niet extra te betalen om de LEGO-versie van je skin te krijgen. Goed om te weten is dat niet alle Fortnite skins een LEGO-variant zullen hebben. Welke skins zijn uitgesloten is nog niet bekend, maar het zullen waarschijnlijk skins zijn die onder grote IP’s vallen, vanwege licenties.

Naast de skins zullen ook een aantal emotes overgezet worden naar LEGO Fortnite. Met deze aankondiging lijkt het waarschijnlijk dat er een soortgelijke verbinding zal zijn tussen Rocket Racing en Rocket League, al zal dit nog moeten blijken.

“LEGO Styles for Outfits you already own will be in your Locker automatically at no additional cost. This is an impressive inclusion from Epic Games, and it’s likely to make the new mode that little bit more enticing when it launches on 7th December.