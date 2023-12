Fortnite heeft ondertussen ontelbaar veel cross-overs gehad. Transformers, Star Wars, LEGO, Family Guy, Dragon Ball, je kunt het niet gek genoeg bedenken of het is op één of andere manier te vinden in Fortnite. Toch staat er nog één merk heel hoog op het lijstje van Epic Games, maar het lukt tot nu toe nog steeds niet om die franchises in Fortnite te vertegenwoordigen. Het gaat dan natuurlijk om Nintendo.

Dat liet het hoofd van Fortnite’s ecosysteem, Saxs Persson, weten in een interview met Axios. Persson geeft aan dat het bedrijf al veel moeite heeft gestopt in het overtuigen van de Japanse gaming gigant, maar Nintendo lijkt er nog niet heel erg warm voor te lopen.

Het is natuurlijk niet vreemd dat we nog geen Nintendo IP hebben zien verschijnen in Fortnite. Nintendo is historisch gezien erg beschermend met betrekking tot zijn IP, en het zou er wat vreemd uitzien als Mario je met een geweer opwacht in de Battle Royale-game. Toch heeft Persson de hoop dat de strategieën van de twee bedrijven elkaar op een gegeven moment zullen overlappen, en Nintendo op de een of andere manier dus ook onderdeel zal worden van Fortnite.