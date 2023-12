Eerder deze week sloegen Epic Games en LEGO de handen ineen voor LEGO Fortnite. Deze unieke variant zal via de Battle Royale game te spelen zijn en het betreft een survival game, waarin je moet bouwen, wapens moet smeden en allerlei vijanden moet zien te verslaan. Echt beelden hiervan waren er nog niet, maar deze nieuwe trailer geeft nu wel een sterke, eerste indruk.

De trailer is weliswaar geen gameplay trailer, maar er komen veel elementen voorbij die sterke Minecraft vibes geven. Zo kan je jouw eigen huis bouwen, gewassen verbouwen, wapens produceren en gezellig gaan jagen op wezens en allerlei vijanden. LEGO Fortnite is ook in coöperatieve vorm te spelen en daarover kan je meer info vinden in ons vorige bericht.

Hieronder kan je de filmische trailer van LEGO Fortnite bekijken. De game is nu beschikbaar in Fortnite.