Vorige maand werden er heel wat nieuwe games aangekondigd in het Fortnite-universum en eentje daarvan was ‘Rocket Racing’, een mix tussen Fortnite en Rocket League. Die laatste krijgt binnenkort een heuse editor en daarover had Fortnite leaker @BeastFNCreative wat te zeggen.

Hij postte namelijk op X heel wat details over wat we precies kunnen verwachten van deze editor… maar jammer genoeg is er nog geen precieze releasedatum gegeven.

Rocket Racing / UEFN Leak!

UEFN will soon receive the Rocket Racing Editor. This will allow players to create their own Tracks.

It will contain exclusive devices :

– Physics Rate

– Race Manager

– Speed Pad

– Checkpoint

– Player Start

– Vehicle Spawner

Release Date : Unknown