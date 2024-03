Epic heeft het tweede seizoen van het vijfde hoofdstuk van Fortnite afgetrapt. Het seizoen, genaamd Myths & Mortals, dompelt je helemaal onder in de wereld van de Griekse mythologie. Dit brengt een hele hoop veranderingen aan de map met zich mee, maar ook een paar nieuwe wapens waarmee je je vijanden kan ombrengen.

De map is de ondergedompeld in een Griekse oudheid-sausje met als eye-catcher Mount Olympus. Verder zijn er onder andere nog verscheidene locaties toegevoegd, zoals de Grim Gate, The Underworld en de Brawler’s Battleground.

Op deze locaties kan je dan grote AI-bazen te grazen nemen, zoals Hades of Cerberus, om zo de Harbinger SMG en de Gatekeeper Shotgun vrij te spelen. Tot slot kan je ook nog de Thunderbolt of Zeus vrijspelen. Dit is een speciaal wapen dat uit drie charges bestaat en welke je in de foto kan terugvinden.