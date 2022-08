Enkele jaren geleden kwam Ubisoft met twee South Park-games op de proppen. Sindsdien is er geen nieuwe gamerelease rondom de populaire serie meer geweest, maar de makers van South Park gaven een jaar geleden aan dat er door South Park Digital Studios aan een nieuwe game gewerkt werd.

Verdere details bleven daarna uit, tot nu. THQ Nordic heeft aan het einde van de eigen showcase van deze week namelijk bevestigd dat er bij de uitgever gewerkt wordt aan een South Park-game. Zoals hieronder te zien is gaf THQ Nordic aan nog 26 onaangekondigde games in ontwikkeling te hebben. Het nummer ’26’ werd daarna doorgekrast, waarna vervolgens het logo van South Park Digital Studios in beeld verscheen en er audio uit South Park te horen was. Daarna laat THQ Nordic zien dat er nu dus nog maar 25 onaangekondigde games in ontwikkeling zijn.

Qua informatie over de game bleef het daar ook bij, dus helaas zijn er nog geen verdere details over de game bekend.