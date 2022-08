Sinds vorige week kunnen nu ook pc-spelers aan de slag met Marvel’s Spider-Man en de port – van de hand van het Nederlandse Nixxes – weet hoge ogen te gooien. Een leuke extra is dat dataminers nu makkelijker door de bestanden kunnen snuffelen en kunnen achterhalen wat Insomniac Games nog meer op de planning had staan voor de gerenommeerde superhelden game.

Zo blijkt dat Insomniac Games op een bepaald punt in de productie een multiplayer modus op de planning had staan. Dataminer DwineTamp deelde zijn bevindingen op Twitter, die onder meer verwijzingen bevatten naar een tweede speler, die de rol van Miles Morales op zich moest nemen. Daarbij staan er in de code ook plukken die hinten naar een PvE- en PvP-modi, rode en blauwe teams en dat spelers de rol van de ‘Superior Spider-Man’ kunnen winnen.

De modi hebben de uiteindelijke release nooit gehaald, maar het is goed mogelijk dat Insomniac Games deze ideeën wel gaat implementeren in Marvel’s Spider-Man 2, die op dit moment in ontwikkeling is bij de studio uit Californië.