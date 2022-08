Het eerste seizoen van MultiVersus is gisteren van start gegaan, geheel met nieuwe personages, nieuwe modi en meer. Reden voor ontwikkelaar Player First Games om nog een aantal updates uit te brengen om de gameplay en de Battle Pass ervaring te optimaliseren.

De eerste aanpassing die de ontwikkelaar maakt, betreft het aantal XP dat je krijgt wanneer je MultiVersus speelt. Een win geeft nu dubbel zo veel XP, van vijf naar tien. Als je een potje verliest krijg je nu vijf XP in plaats van drie. Of dit een permanente aanpassing betreft is nog even afwachten, de ontwikkelaar is waarschijnlijk nog van plan om verschillende opties door te testen.

Daarnaast worden de voorwaarden voor een aantal Seasonal Milestones naar beneden bijgesteld. Zo zul je nu maar 50 assists nodig hebben voor één van de mijlpalen in plaats van de eerdere 125. Het voltooien van deze uitdagingen zal nu dus een stuk sneller moeten gaan.

Ten laatste brengt de update een flink aantal veranderingen voor de personages waaruit je kan kiezen. Een groot aantal personages worden namelijk generfd, zoals Velma en Finn. Wonder Woman en een aantal anderen daarentegen ontvangen een kleine buff. Je kan de volledige lijst met veranderingen terugvinden op de officiële MultiVersus website.