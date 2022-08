SEGA kondigde in juni de SEGA Mega Drive Mini 2 aan en liet een maand later weten dat de console ook naar Noord-Amerika zal komen. Nu is bekendgemaakt dat de mini console ook in Europa verkocht zal worden.

De SEGA Mega Drive Mini 2 zal op 27 oktober 2022 uitkomen, alleen is er nog geen prijs bekend. Het Japanse bedrijf heeft wel de gehele line-up van games die op de mini console te spelen zullen zijn gedeeld.

In totaal zullen er 60 games beschikbaar zijn op de SEGA Mega Drive Mini 2 en daar zitten ook SEGA CD titels tussen, alsmede nieuwe ports en titels die nooit zijn uitgegeven. De volledige lijst is als volgt:

Mega Drive / Genesis After Burner 2

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike

Devi & Pii (unreleased)

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fantasy Zone (new port)

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force / Thunder Force IV

Midnight Resistance

The Ooze

Out Run

Out Runners

Phantasy Star II

Populous

Puyo Puyo Sun (new port)

Rainbow Islands Extra

Ranger X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer 2

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Space Harrier II (new port)

Spatter (unreleased)

Splatterhouse 2

Star Mobile (new port)

Streets of Rage 3

Super Hang On

Super Locomotive (new port)

Super Street Fighter II

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

Vectorman 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong Mega CD / Sega CD Ecco the Dolphin CD

Ecco: The Tides of Time CD

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

Night Trap

The Ninja Warriors

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic CD

Deze games komen allemaal voorbij in de onderstaande video. Deze is voor de SEGA Genesis Mini 2, maar die heeft dezelfde line-up als de Europese versie.