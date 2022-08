Racefanaten kennen ongetwijfeld de naam McLaren en de uitgebreide stamboom aan legendarische auto’s die uit de stallen van de Britse fabrikant zijn gekomen. Met enige regelmaat ontwerpen fabrikanten speciaal voor een racegame een unieke auto, maar het gebeurt niet vaak dat die wagen ook naar de realiteit komt.

Daar heeft McLaren nu verandering in gebracht, want tijdens de Monterey Car Week hebben de Britten onthuld dat er straks 25 stuks van de McLaren Vision Gran Turismo van de band zullen rollen. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde, maar de oorspronkelijke 4-liter motor is omgewisseld voor een 5,2-liter V10 en kan een snelheid van ruim 320 kilometer per uur halen.

De echte naam van deze auto is de Solus GT en ze zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Een ritje op de snelweg zit er overigens niet in, want de Solus GT mag je alleen op het circuit gebruiken. De video hieronder laat meer zien van deze waanzinnige wagen.