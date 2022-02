Gran Turismo 7 is iets minder dan een maand verwijderd van release en het aantal nieuwsberichten rondom deze titel begint steeds meer toe te nemen. Zo zagen we onlangs nog het nieuwe project GT Sophy, dat een erg geavanceerde AI is die zich net zo gedraagt als andere racers. Dit is natuurlijk een erg interessante ontwikkeling, zeker met het oog op Gran Turismo 7 en toekomstige delen.

Uiteraard is deze AI gebaseerd op de data van Gran Turismo Sport en z’n spelers, en dat zijn er nogal wat. Tijdens de video wordt namelijk aangegeven dat GT Sport meer dan 14 miljoen spelers kent en dat is een flinke mijlpaal. Of Gran Turismo 7 dat gaat overtreffen moet natuurlijk nog blijken. Hieronder kan je de video in kwestie nog eens bekijken, die meer over de ontwikkeling van Gran Turismo Sophy uit de doeken doet.